الإكوادور تقبض على 477 شخصًا بسبب التقشف الاقتصادي

قبضت حكومة الإكوادور على 477 شخصًا منذ الأسبوع الماضي خلال الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب تدابير التقشف الاقتصادي الذي اتخذها رئيس البلاد لينين مورينو. وأوضحت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو -في تصريحات نقلتها شبكة "يورونيوز" اليوم الاثنين- أن حالات الاعتقال كانت بسبب أعمال التخريب التي من بينها تدمير عشرات سيارات الإسعاف.

وكان رئيس الإكوادور، مورينو، قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتسامح مع الفوضى ولن يتراجع عن إلغاء إعانات دعم الوقود، ما دفع مجموعات السكان الأصلية وآخرون قطع الطرق في البلاد لليوم الخامس على التوالي في إطار احتجاجاتهم. رومو -في تصريحات نقلتها شبكة "يورونيوز" اليوم الاثنين- أن حالات الاعتقال كانت بسبب أعمال التخريب التي من بينها تدمير عشرات سيارات الإسعاف.وكان رئيس الإكوادور، مورينو، قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتسامح مع الفوضى ولن يتراجع عن إلغاء إعانات دعم الوقود، ما دفع مجموعات السكان الأصلية وآخرون قطع الطرق في البلاد لليوم الخامس على التوالي في إطار احتجاجاتهم.

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