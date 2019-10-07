بحث وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الاثنين، مع سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمونكوليز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال العساف لكوليزبمكتبه بديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات سعودية بريطانية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.