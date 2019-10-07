مباحثات سعودية بريطانية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الاثنين، مع سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليز العلاقات الثنائية بين البلدين. كوليز العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال العساف لكوليز بمكتبه بديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض. بمكتبه بديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

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