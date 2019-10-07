اخبار العالم

الجبير يستعرض مع مسئول أممي التطورات على الساحة اليمنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقبل وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض، اليوم الاثنين الجنرال متقاعد، أباهيجيت

جوها، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم "اتفاق الحديدة" غربي اليمن.

 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية - التي بثت النبأ - بأنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يستعرض مع مسئول أممي التطورات على الساحة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا