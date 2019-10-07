الجبير يستعرض مع مسئول أممي التطورات على الساحة اليمنية

استقبل وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين الجنرال متقاعد، أباهيجيتجوها، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم "اتفاق الحديدة" غربي اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية - التي بثت النبأ - بأنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن.
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