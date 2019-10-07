الكونجرس يطلب من البنتاجون تقديم وثائق خاصة بتحقيق عزل ترامب

طلب الرؤساء الديمقراطيون للجان التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، من وزارة الدفاع (البنتاجون) ومكتب الموازنة في البيت الأبيض تقديم وثائق ذات صلة بقرار الرئيس وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ووجه رؤساء اللجان الثلاث، التي تتولى التحقيق، رسالة إلى وزير الدفاع ومسؤولين آخرين جاء فيها أن "المذكّرة المرفقة تطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة... الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا أقرها الكونجرس من أجل التصدي للعدوان الروسي".

ويسعى رؤساء اللجان النيابية، التي تتولى التحقيق، للحصول على معلومات ذات صلة بطلب ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تزويده بمعلومات من شأنها أن تلحق الضرر بمنافسه المرشّح الديمقراطي جو بايدن، وربطه ذلك بتقديم مساعدة عسكرية لكييف.

كانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي فتحت تحقيقا في الأمر بعد أن قدم شخص شكوى بأن ترامب دعا رئيس أوكرانيا إلى التحقيق في قضايا تتعلق بنائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح الديمقراطي اتلمحتل لانتخابات الرئاسة 2020.

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