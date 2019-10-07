المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين تستأنف الخميس

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنّ المفاوضات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف الخميس في العاصمة الأميركية واشنطن.

وسيلتقي المبعوث الصيني التجاري ليو هي الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، بدءاً من الخميس، وفق البيت الأبيض.

وتتواصل مفاوضات ذات مستوى أدنى منذ الشهر الماضي.

وستركز المباحثات على مسائل رئيسة يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، وهي حقوق الملكية الفكرية، النقل القسري للتكنولوجيا، الزراعة وإجراءات التنفيذ، وفق البيان.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنّ ثمة «فرصة جيدة جداً» لأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

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وأضاف «لدينا لحظات جيدة مع الصين وأخرى سيئة»، مضيفاً أنّ «ما نقوم به هو أننا نتفاوض على اتفاق صعب للغاية. إذا لم يكن الاتفاق لصالحنا بنسبة 100%، فإننا لن نوقعه».

ومن المقرر أن تواصل واشنطن وبكين زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات المتبادلة بينهما حتى نهاية العام.

واعتبر ترامب في الأشهر الأخيرة أنّ تراجع الاقتصاد الصيني يضع بكين تحت ضغوط التوصل إلى اتفاق. ولكنّه أضاف أنّ المسؤولين الصينيين يماطلون على أمل متابعة التفاوض مع إدارة أخرى في حال إخفاقه في الفوز بولاية رئاسية ثانية في 2020.

وجرى الزج بالصين أيضاً في إجراءات الديمقراطيين لعزل ترامب، بعدما دعا ترامب الأسبوع الماضي بكين إلى التحقيق بشأن منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن ونجله اللذين يتهمهما بالقيام بمخالفات مالية غير محددة في الصين وأوكرانيا.