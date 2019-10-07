مقتل 13 مهاجرة بعد انقلاب قارب قبالة جزيرة إيطالية

تأكد مقتل 13 سيدة وفقدان نحو 20 آخرين في البحر، اليوم الاثنين، عقب انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وأكد فلافيو دي جاكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، ومسؤول بخفر السواحل الإيطالي حصيلة القتلى.
وكان بيان لخفر السواحل الإيطالي، في وقت سابق، قد قال إنه تم إنقاذ 22 شخصاً، عقب انقلاب القارب الذي يقل 50 شخصاً، على بعد 11 كيلومتراً من شواطئ جزيرة لامبيدوسا.
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وقالت القوات إن القارب انقلب وسط أمواج بحر هائجة بسبب اندفاع المهاجرين إلى جانب من القارب لدى اقتراب وحدتي إنقاذ إيطاليتين.
وقال دي جاكومو إن القارب انطلق من تونس، وكان يحمل مهاجرين من تونس وأفريقيا جنوب الصحراء من كوت ديفوار وبوركينافاسو وغينيا.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بأن أحد الناجين قال إن هناك مخاوف من أن هناك أطفالاً ضمن القتلى والمفقودين، مضيفاً أن شقيقته وقريبتها، البالغة 8 أشهر، من ضمن المفقودين.
وقد أنقذت سفينة تابعة لمنظمة "أوبن أرمز" الإسبانية الخيرية 40 شخصاً في عملية خلال الليل. وكتبت المنظمة تغريدة قالت فيها: "طفل ورضيع بين من تم إنقاذهم".
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