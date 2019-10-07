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قتلى وجرحى بانفجار استهدف حافلة مجندين في أفغانستان

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قالت مصادر في الحكومة المحلية إن تفجيراً انتحارياً استهدف حافلة صغيرة تقل مجندين من قوات الأمن الأفغانية في مدينة جلال أباد بشرق البلاد، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 27.

وذكر عطاء الله خوجياني المتحدث باسم إقليم ننكرهار أن العبوة الناسفة انفجرت في عربة بعجلتين. وقالت مصادر محلية إن من بين الضحايا مجندين ومدنيين وطفلاً.

وقال سُهراب قادري عضو مجلس إقليم ننكرهار إن بعض المصابين في حالة خطيرة.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم "داعش" الإرهابي نفذ سلسلة تفجيرات انتحارية وهجمات على مكاتب حكومية ومدارس وجماعات إغاثة في السنوات القليلة الماضية في جلال أباد المدينة الرئيسية في ننكرهار.

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