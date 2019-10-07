بريطانيا تعتقل عشرات الأعضاء من حركة تطالب بمواجهة التغير المناخي

اعتقلت الشرطة البريطانية 135 شخصا من حركة «إكستينكشن ريبيليون» (تمرد ضد الانقراض)، اليوم الاثنين، في أول أيام الاحتجاجات العالمية التي تنظمها الحركة.

وقام الآلاف من النشطاء التابعين للحركة، بغلق العديد من الطرق الرئيسية وجسر واحد على الأقل في وسط العاصمة لندن.

وقالت الحركة إن هناك 23 شخصا اعتقلوا عندما حاولت الشرطة إزالة نموذج لصاروخ «ترايدنت» ذي القدرات النووية، وضعه الناشطون أمام وزارة الدفاع البريطانية، في إطار «حصار سلام».

وأفادت شرطة العاصمة لندن باعتقال 135 من متظاهري حركة «تمرد ضد الانقراض» في أنحاء لندن، منذ بعد ظهر أمس الاثنين.

كما احتل محتجون آخرون «جسر لامبيث» في لندن، أمس الاثنين.

وتجمع المتظاهرون في العديد من المواقع الأخرى، أمس الاثنين، كجزء من خطة للحركة «لاحتلال مراكز السلطة، سلميا، وإغلاقها حتى تعمل الحكومات على مواجهة حالات الطوارئ المناخية والبيئية».

وقالت الحركة في المملكة المتحدة، في بيان صادر لأنصارها أمس الأول الأحد، إنها ستكون «أكبر حركة تجددية للعصيان المدني في التاريخ».