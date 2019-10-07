لافروف: مستمرون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة للعراق

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواصل تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق.

وقال وزير الخارجية الروسي، عقب لقائه نظيره العراقي، محمد الحكيم، في بغداد، اليوم الاثنين، "نتشارك في الرأي بشأن ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التي عقدت في شهر أبريل، كما سنقوم بتنفيذ عقود توريد المنتجات العسكرية إلى العراق".

وكان لافروف وصل صباح اليوم إلى العاصمة بغداد في زيارة مفاجئة. اقرأ أيضاً... واشنطن تُمدد دعمها للجيش العراقي والبيشمركة عامين

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