ترامب: دعم القوات الكردية في سوريا «مكلف للغاية»

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن قرار إدارته سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، وقال إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مكلف للغاية.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر «الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك. إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود».

اقرأ أيضاً... قسد: أي هجوم تركي سيقوض الجهود الناجحة لهزيمة "داعش"

وأضاف ترامب «سيتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع».