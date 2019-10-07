كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قذيفة "هاون" تمر فوق رؤوس متظاهرين العراق (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو من العراق يظهر إطلاق قذائف صاروخية تجاه المتظاهرين.

ويظهر المقطع شابا يوثق التظاهرات، التي خرجت للاعتراض على سوء أحوال المعيشة، لتمر قذيفة "هاون" فوق رأسه قبل سماع دوي انفجارها.

أقرت القيادة العسكرية العراقية بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر بشرق بغداد، أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل، ليل الأحد.

وسقط المزيد من القتلى مع تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومحتجين، يوم أمس الأحد، في اليوم السادس من الاضطرابات التي أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل، و6000 مصاب في أنحاء العراق حتى الآن.

وقالت مصادر في الشرطة، إن قتلى سقطوا شرقي بغداد بعدما استخدمت الشرطة، بدعم من الجيش، الذخيرة الحية.

وقبل الاشتباكات الأحدث في مدينة الصدر في العاصمة بغداد، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن عدد القتلى بلغ 104 أشخاص، منهم 8 من قوات الأمن، خلال الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أن عدد المصابين بلغ 6107 أشخاص، وأن ما يزيد على ألف منهم هم من قوات الشرطة والأمن، وقال إن المحتجين أضرموا النار في عشرات المباني، لكنه نفى وقتها أن قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على المحتجين.

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