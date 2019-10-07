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عاجل... الأمم المتحدة تدعو إلى "ضبط النفس" في الشمال السوري

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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يدعو إلى "ضبط النفس" في الشمال السوري.

وقال مسؤول أمريكي، إن بلاده أبلغت قائد قوات "سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا "كان مفاجئا لنا"، وأضافت أن "واشنطن طعنتنا بانسحابها من الحدود".

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين: "إن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب من أجزاء من شمال شرق سوريا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن المحادثات بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين ستستمر".

وصرح البيت الأبيض في وقت سابق "أن تركيا ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية المخطط لها منذ فترة طويلة لإنشاء ما تسميه "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولن تدعمها أو تشارك فيها القوات الأمريكية.

وفي حديثه للصحفيين في أنقرة قبل مغادرته في زيارة إلى صربيا، قال أردوغان أيضًا إنه يعتزم زيارة واشنطن للقاء ترامب في النصف الأول من نوفمبر.

وقال إن الزعيمين سيناقشان خطط "المنطقة الآمنة"، وأضاف أنه يأمل في حل نزاع حول مقاتلات F-35 خلال زيارته.

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