عاجل... الأمم المتحدة تدعو إلى "ضبط النفس" في الشمال السوري

وقال مسؤول أمريكي، إن بلاده أبلغت قائد قوات "سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا "كان مفاجئا لنا"، وأضافت أن "واشنطن طعنتنا بانسحابها من الحدود".

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