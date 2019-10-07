كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... الأمم المتحدة تدعو إلى "ضبط النفس" في الشمال السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مسؤول أمريكي، إن بلاده أبلغت قائد قوات "سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.
وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا "كان مفاجئا لنا"، وأضافت أن "واشنطن طعنتنا بانسحابها من الحدود".
وصرح البيت الأبيض في وقت سابق "أن تركيا ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية المخطط لها منذ فترة طويلة لإنشاء ما تسميه "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولن تدعمها أو تشارك فيها القوات الأمريكية.
وفي حديثه للصحفيين في أنقرة قبل مغادرته في زيارة إلى صربيا، قال أردوغان أيضًا إنه يعتزم زيارة واشنطن للقاء ترامب في النصف الأول من نوفمبر.
وقال إن الزعيمين سيناقشان خطط "المنطقة الآمنة"، وأضاف أنه يأمل في حل نزاع حول مقاتلات F-35 خلال زيارته.