كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مُحلل سياسي رداً "فيس بوك" : مؤسسة الخليج 365 تدافع عن المشروع القومي العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الخبير والمحلل السياسي اليمني عبدالله عوض العوبثاني، على قدام فيسبوك على إغلاق جميع صفحات مؤسسة الخليج 365 الإعلامية.

وقال في تصريحات خاصة لــ الخليج 365:، إن مؤسسة الخليج 365 المستقلة تدافع عن قضايا الأمة العربية وما يهم المواطن العربي، وتنتقد الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة المدعومة من تركيا و قطر وإيران ، وتكشف مؤامرات أنظمة هذه الدول.

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وأضاف بأن مؤسسة الخليج 365 تدافع عن المشروع القومي العربي الذي تتزعمه مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وتقوم بدور توعوي للمواطن العربي بخطورة المشروع الذي يستهدف الأمة، وتوضح أدوار مصر والسعودية والإمارات في حماية الأمن القومي للأمة العربية ،وهو المشروع الذي يسعئ للنهوض بالإنسان العربي بعيدا عن التطرف وبعيدا عن الطائفية.

وقال بهذا التصرف أقدمت إدارة الفيسبوك على إجراء يجعل المواطن العربي يفقد مصداقيته في حيادية موقع التواصل الإجتماعي وقد يجعل المغادرين كثير لهذه المنصة الإجتماعية التي يفترض أن لا تنحاز لأطراف بعينها.

وقال إننا نعلن عن تضامننا مع مؤسسة الخليج 365 للصحافة والطباعة والنشر وكافة الموظفين فيها والمواقع المرتبطة بها ، وإدانتنا للإجراء المخالف للنظم والقوانين الذي أقدم عليه موقع فيسبوك.