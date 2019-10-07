كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الليرة التركية" تتراجع بسبب مخاوف العملية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم الاثنين،

تراجعت الليرة التركية،أمام الدولار بعد أن قال البيت الأبيض، إن "أنقرة ستمضي قريبًا في عملياتها في شمال سوريا، وأن القوات المسلحة الأمريكية لن تدعمها أو تتورط فيها".

ويراقب المستثمرون عن كثب العلاقات المتوترة بين أنقرة وواشنطن في الأشهر الأخيرة، حيث يختلف حلفاء الناتو حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الخلافات السياسية في سوريا وشراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية.

وهددت تركيا مرارًا وتكرارًا بتنفيذ توغل ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود الرامية إلى إنشاء "منطقة آمنة" هناك على طول الحدود التركية.

وبعد اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال البيت الأبيض يوم الأحد: "أن القوات الأمريكية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة".

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وقال أحد تجار الفوركس، الذي لم يرغب في ذكر اسمه: "بينما يعطي البيان الصادر من الولايات المتحدة الضوء الأخضر للعملية العسكرية في سوريا، التي ذكرتها تركيا لفترة طويلة، فإنه يترك العديد من علامات الاستفهام حول كيفية تطور العملية"

وفقدت الليرة التركية ما يقرب من 30٪ مقابل الدولار في أزمة العملة العام الماضي، بسبب المخاوف من التدخل السياسي في السياسة النقدية، وكذلك تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة. انها انخفضت نحو 8٪ هذا العام.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي (BIST100 ) في تركيا بنسبة 0.78٪، في حين انخفض المؤشر المصرفي بنسبة 1.06 ٪.

