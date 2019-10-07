كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: إيقاف صفحات "الخليج 365" يؤكد دورها الكبير وحضورها الفاعل في مختلف الأحداث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المحلل السياسي اليمني"وضاح اليمن عبدالقادر"، حول قرار إدارة "فيس بوك" بشأن إغلاق صفحات جريدة الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال وضاح في تصريحات خاصة ، بأنه لا يوجد أي سبب مقنع لإغلاق صفحات الفيس بوك الخاصة بجريدة الخليج 365 المصرية، سوى حملة كبيرة ومنظمة من بعض ناشطي بعض الدول المدرجة تحت التحالف التركي الإيراني القطري والتي تعمل على استهداف كل المنابر الإعلامية التي تكشف حقيقة هذا التحالف الذي ساند حالة الفوضى والانفلات والجماعات المسلحة داخل الدول العربية ابتداء من العراق ولبنان ومرورا بسوريا واليمن وليبيا.

Advertisements

وأضاف أن إيقاف صفحات الخليج 365 على الفيس يؤكد الدور الكبير والرسالة الإعلامية التي لعبتها صحيفة وموقع الخليج 365 والدور المؤثر لها وحضورها الفاعل في مختلف الأحداث.

وأشار أنه يتوجب على كل صحفي وإعلامي متابع للفجر أن يكتب ويساند عودة الصفحات الخاصة بالفجر ويشجب إغلاقها من قبل الفيسبوك.

وقال: لنكتب جميعا في صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ومطلق هشتاجا على تويتر رافضين هذا الإجراء التعسفي.