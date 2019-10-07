كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس السيادي السوداني يشرع في تنفيذ مبادرة لإطلاق سراح السجناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المجلس السيادي السوداني، اليوم الاثنين، أنه يشرع بشكل رسمي في الترتيب لإطلاق سراح نزلاء السجون في إطار مبادرة صحيفة "التيار" التي تم إطلاقها.

علمت صحيفة "التيار" من مصادر رفيعة، أن الأمين العام للمجلس السيادي، طلب توضيحا حول المادة (57) الخاصة بالإفراج عن المساجين في المناسبات في كل الجرائم.

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وفي سياق متصل أنهت الإدارة العامة للسجون والإصلاح مراجعة قوائم الحق العام والخاص.

وأوضحت الإدارة أنها تقدم كافة المساهمات لإنجاح البرامج الإصلاحية داخل السجون.

وشددت السلطات على حرص الشرطة على نجاح المبادرة ومتابعة مراحلها.