كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحريري: الحكومة اللبنانية ترفض أي نشاط عدائي ضد دول الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"، الذي يزور أبو ظبي، في مقابلة نشرت اليوم الاثنين، إن الحكومة اللبنانية ترفض أي أنشطة معادية لدول الخليج.

وقال الحريري ردًا على سؤال حول أنشطة حزب الله في المنطقة: "كرئيس للحكومة، أرفض أي شكل من أشكال التدخل اللبناني في النزاعات من حولنا، وعلاوة على ذلك، أشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أنشطة أي منظمة معادية لدول الخليج العربي". وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد مجددًا: "أن الحكومة اللبنانية تبنت سياسة الانفصال عن النزاعات الخارجية ورفضت التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وقال رئيس الوزراء، الذي وصل إلى أبو ظبي، يوم الاحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين: "ومع ذلك، يتم انتهاك هذا القرار للأسف، وليس من قبل الحكومة ولكن من قبل الجانب السياسي ممثلة في الحكومة".

وأوضح الحريري، "ينبغي حزب الله اتهامه بصفته أحد مكونات النظام الإقليمي وليس كحزب في حكومته".

وأضاف: "لبنان جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ويحكم استقراره الاستقرار والأمن العامين للعالم العربي، وخاصة في المجالين السياسي والاقتصادي".

وكان الحريري على رأس وفد يضم ستة وزراء ومسؤولين كبار آخرين، لحضور منتدى الاستثمار الإماراتي اللبناني الثاني الذي انطلق في أبو ظبي اليوم الاثنين.

Advertisements

ويعقد المنتدى تحت رعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، عدة جلسات وورش عمل تجمع المستثمرين الإماراتيين مع نظرائهم اللبنانيين.

وقال الحريري لـ "وام": "ستجري مناقشات مع مسؤولين رفيعي المستوى حول الوضع في المنطقة".

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يساعد المنتدى في جذب الاستثمارات الإماراتية إلى لبنان، وخاصة في مجالات الغذاء والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة.

وكشف رئيس الوزراء قائلًا: "سنناقش مع المسؤولين كيف يمكن للبنان المساعدة في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي في الإمارات".

وردًا على سؤال حول الهجوم 14 سبتمبر، على منشأتين نفطيتين في المملكة العربية السعودية قال: "لقد كانت خطوة متهورة التي وضعت الخليج العربي والسلام في المنطقة على شفا تفجر وزيادة التوتر في المنطقة".

وأشاد أيضا بحكمة القيادة السعودية، التي تمكنت من إلقاء الضوء على أهداف العدوان المتعمدة، ولم يتم جرها إلى المحاولات الاستفزازية التي قام بها الجانب الآخر.

