كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا من "بومبيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة الى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين.

ومن جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته بالقوات العراقية، مؤكداً على موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار.