كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار قنبلة في شمال سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير إعلامي تركي نشر، اليوم الثنين، أن هجوماً بقنبلة في بلدة شمال سوريا تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من تركيا، أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وأوضح تلفزيون "سي إن إن- تركيا"، أن شخصين آخرين على الأقل أصيبا، عندما انفجرت دراجة نارية ملغومة بالمتفجرات في بلدة أعزاز، الاثنين.

وجاء الهجوم بعد ساعات من بدء القوات الأمريكية الانسحاب من مواقع في شمال شرق سوريا، مما يسمح بتوغل متوقع من قوات تركية عبر الحدود.

وشهدت أعزاز، التي كانت ذات يوم تحت سيطرة المقاتلين السوريين الأكراد المعارضين لتركيا، هجمات مماثلة في الماضي.

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وقال مسؤول أمريكي، إن بلاده أبلغت قائد قوات "سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا "كان مفاجئا لنا"، وأضافت أن "واشنطن طعنتنا بانسحابها من الحدود".