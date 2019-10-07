كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة "يافوز" التركية ستبدأ غدا في التنقيب عن النفط بقبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال دونماز، في مؤتمر للطاقة اليوم: إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات وسيبدأ "يافوز" أعمال الحفر الأولى في المنطقة سواء اليوم أو غدًا.
وقالت أنقرة، يوم الخميس الماضي، إنها أرسلت السفينة إلى المنطقة، التي منحت فيها السلطات القبرصية اليونانية بالفعل حقوق استكشاف الهيدروكربون للشركات الإيطالية والفرنسية.
واتهمت قبرص تركيا بـ "تصعيد حاد" لانتهاكات حقوقها السيادية.
لقد قامت تركيا بالفعل بحفر آبار في المياه الواقعة شرق وغرب الجزيرة، مما أثار احتجاجات قوية من نيقوسيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي.
تركيا واليونان حليفان في الناتو، ولكنهما لطالما كانا على خلاف حول قبرص، التي انقسمت عرقيًا بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ عام 1974.
وتمثل الحكومة القبرصية اليونانية المعترف بها دوليا، قبرص في الاتحاد الأوروبي، في حين أن الدولة القبرصية التركية الانفصالية في يتم التعرف على الشمال فقط من أنقرة.
وتقول أنقرة: إن "بعض المناطق التي تستكشفها قبرص، هي إما على جرفها القاري أو في مناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية في أي اكتشافات مع القبارصة اليونانيين".
وأحدث التطورات هي المرة الأولى، التي يستهدف فيها الجانبان المنطقة نفسها، وحذرت الولايات المتحدة الأمركية، تركيا من المشاركة في أنشطة الحفر "غير القانونية" في المنطقة.
ولقد أوضحنا أن العمليات في المياه الدولية تحكمها مجموعة من القواعد، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، خلال زيارة إلى اليونان، يوم السبت الماضي: "لقد أخبرنا الأتراك بأن التنقيب غير القانوني أمر غير مقبول، وسنستمر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية لضمان حدوث نشاط قانوني".
وأظهرت بيانات الشحن ريفنتف ايكون، اليوم الاثنين، أن "يافوز" تقع حوالي 50 ميلًا بحريًا (90 كم) جنوب غرب قبرص.