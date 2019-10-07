كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة "يافوز" التركية ستبدأ غدا في التنقيب عن النفط بقبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أن سفينة الحفر التركية "يافوز" ستبدأ في التنقيب عن النفط والغاز جنوب غرب قبرص اليوم الاثنين أو الثلاثاء، في خطوة زادت من حدة التوتر بين البلدين.

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اليوم الاثنين،



وقال دونماز، في مؤتمر للطاقة اليوم: إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات وسيبدأ "يافوز" أعمال الحفر الأولى في المنطقة سواء اليوم أو غدًا.