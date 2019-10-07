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بعد أن رفع أجاكس من قيمته المالية.. عمالقة أوروبا يطاردون حكيم زياش

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عثمان رضى 0 تبليغ

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على غرار الثنائي الهولندي فرانكي دي يونغ وماتيس دي ليخت، المنتقلين لكل من الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، على التوالي، قادمين من أجاكس أمستردام الهولندي، فإن قرار إدارة هذا الأخير بالرفع من قيمة نجمه المغربي حكيم زياش، جعل كبار الأندية الأروبية يفكرون بشكل جدي في ضمه.

وحسب صحيفة ” bavarianfootballworks” الألمانية، فإن الرفع من قيمة اللاعب المغربي من 30 مليون يورو إلى 50 مليون، جعل كبار الأندية في العالم يرغبون بشكل جدي في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، بكل من بايرن ميونخ الألماني، الإسباني، ، مانشيستر يونايتد، منشستر سيتي، وآرسنال، عمالقة الممتاز.

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وكان نجم المنتخب المغربي، قد قرر الصيف الماضي، تمديد عقده مع الفريق الأحمر، إلى غاية سنة 2022، لعدم توصله بأي عرض من الأندية الأوروبية الكبيرة التي كان يهدف إلى الانتقال إليها.

زياش، وبعد أن قاد فريقه لنصف نهائي الموسم الماضي، ها هو يسير في نفس المنوال هذا الموسم، وسجل هدفا رائعا،  الأربعاء الماضي، في مرمى فالنسيا، في المباراة التي فاز بها فريقه بثلاثية خارج الديار، مؤكدا بأنه واحد من أبرز اللاعبين في أروبا والعالم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت أن نادي ريال مدريد، كان يراقب زياش، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا، ويبدو أن الهدف الذي وقعه، قد منح فكرة واضحة لمبعوثي الناي الملكي عن موهبته.

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