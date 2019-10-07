من بينهم لاعب ودادي.. خليلوزيتش يستدعي أربعة لاعبين جدد لخوض وديتي ليبيا والغابون

وجه الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الدعوة إلى أربعة لاعبين للإلتحاق بالتجمع الإعدادي الذي يخوضه أسود الأطلس تحسبا للمباراتين الوديتين أمام كل من منتخبي ليبيا والغابون.

ويتعلق الأمر بكل من لكل من وليد الكارتي (الوداد الرياضي) عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير) ونايف أكرد (ديجون الفرنسي) وعمر القادوري (باوك سالونيك اليوناني).

وسيخوض المنتخب المغربي، مباراته الأولى أمام ليبيا، في 11 من شهر أكتوبر الجاري، بالملعب الشرفي لمدينة وجدة، على أن تجمعه المباراة الثانية بمنتخب الغابون، في 15 من نفس الشهر، بملعب “ابن بطوطة” بطنجة.

دعوة هذا الرباعي الجديد، من أجل المشاركة في التربص الإعدادي القادم، الذي سينطلق يوم الأربعاء، وكذا مباراتي ليبيا والغابون، جاء بعد احتمال غياب عدد من الأسماء بسبب الإصابة، ثم رفض كيفن مالكويت، مدافع نابولي الإيطالي تلبية دعوة المنتخب الوطني.