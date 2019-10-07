الملك محمد السادس يوجه دعوة لرسام لزيارته من أجل إنجاز “بورتري” له

دعا الملك محمد السادس، الرسام الإسباني الشهير أنتونيو مونتيل لزيارته من أجل رسم لوحة خاصة له، في شهر نونبر المقبل.

وكشف الرسام الإسباني عن تلقيه دعوة من الملك محمد السادس في تصريحه لجريدة ” إل إسبانيول” الإسبانية، معبرا عن تحمسه لتلبيتها، وفخره بهذا الأمر.

وأَضف الرسام المعروف بتعامله مع ملوك وزعماء الدول: “أنجزت بورتريهات لشخصيات مهمة، مثل فيدل كاسترو، والبارونة تيسن، وماريسول، وكل عظماء العالم الفولكلوري مثل إيزابيل بانتوجا، وروشيو جورادو. والآن هذه الفرصة لإنجاز صورة خاصة بالملك محمد السادس، إنه لشرف لي”.

وأشار الرسام الإسباني إلى أنه لا يعلم المكان الذي سيزور فيه الملك محد السادس لرسم بورتري خاص به، هل بأحد قصوره في المغرب أو إقامته في فرنسا.