مالكويت يتجه إلى رفض دعوة المنتخب المغربي للمرة الثانية وحجي يدخل على الخط

على الرغم من تلقيه دعوة للمرة الأولى للعب مع المنتخب المغربي، وعدم تحقيق حلمه بحمل قميص منتخب فرنسا، إلا أن كيفن مالكويت، لاعب فريق نابولي الإيطالي، يتجه لرفض دعوة الناخب الوطني، وحيد خليلوزيتش.

وحسب مصادر مقربة من أخ اللاعب، سمير مالكويت، الذي سبق له وأن حمل قميص فريق الرجاء البيضاوي، فإن كيفن لن يكون حاضرا في التجمع القادم للمنتخب الوطني، وكذا المباراتين الوديتين، أمام كل من ليبيا والغابون.

هذا الأمر أكدته صفحة “Equipe national du maroc” على “فايسبوك” والتي نقلت تصريحا من أخ كيفن مالكويت، قال فيه بأنه لن يحل بالمغرب، ويفضل حاليا البقاء مع فريقه الإيطالي، كما شدد أيضا على ” يوسف حجي يعرف دواعي وخلفات قرار اللاعب المغربي وتفهم ذلك”.

جدير ذكره، أن خليلوزيتش، وجه الدعوة للمرة الأولى لكيفن مالكويت، من أجل التواجد في التجمع القادم للمنتخب الوطني، مع الإشارة إلى أن الأخير سبق له وأن تلقى اتصالات من الناخب الوطني السابق، وحيد خليلوزيتش، إلا أنه رفض ذلك، بدعوى أن حلمه الأول هو تمثيل المنتخب الفرنسي.