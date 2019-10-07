ترامب: "سأقضي على الاقتصاد التركي بحال تجاوزت أنقرة الحد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدَّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر تغريدة نشرها، اليوم الإثنين، في موقع "تويتر"؛ بـ"القضاء" على الاقتصاد التركي إذا "تجاوزت أنقرة الحد" في سورية، على حدّ تعبيره.
وجاء تهديد ترامب بعد الإعلان عن انسحاب قوات أميركية من المناطق القريبة من الحدود التركية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وقال ترامب في تغريدته: "إذا فعلت تركيا ما أعتبره، بحكمتي التي لا نظير لها، تجاوزا للحد، فسأقضي على الاقتصاد التركي وأدمره بشكل كامل".
وشرعت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، بسحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سورية، فيما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب، أن العملية العسكرية للجيش التركي ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش" في سورية قد تبدأ في أي وقت.
وبرر ترامب، قراره الانسحاب من شماليّ سورية، بالقول إنّه يريد ترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع".
وقال ترامب، في سلسلة تغريدات طويلة، إنه "على تركيا وأوروبا وسورية وإيران والعراق وروسيا والأكراد الآن حل الوضع"، وأضاف "لقد آن الأوان لكي نخرج من هذه الحروب السخيفة والتي لا تنتهي، والكثير منها قبلية".
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