ترامب يهدد بتدمير اقتصاد تركيا بالكامل "إذا تجاوزت الحدود"

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، تحذيراً شديد اللهجة للنظام التركي، وسط توقعات بشن الرئيس رجب طيب أردوغان هجوماً على شمال سوريا.

وقال ترامب، عبر تغريدات على تويتر: "إذا فعلت تركيا أي شيء نعتبره "مجاوزاً الحدود" فسندمر اقتصادها تماماً".



وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته نجحت في العديد من الملفات أبرزها القضاء على تنظيم داعش نهائياً.

وأوضح ترامب أنه تم انتخابه من أجل انتزاع الولايات المتحدة من الحروب السخيفة التي لا تنتهي.

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وفي وقت سابق أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

كما دافع ترامب عن قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، قائلاً: "إنه من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر: "قاتل الأكراد معنا، لكن تم دفع مبالغ ضخمة من المال والمعدات للقيام بذلك. لقد قاتلوا تركيا منذ عقود".

وتابع: "سيتعين على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تحديد الموقف".

كما حذرت فرنسا تركيا من أي أفعال قد تتعارض مع مصالح التحالف المناهض لتنظيم داعش، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من شمالي شرق سوريا.