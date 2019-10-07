البنتاجون: أمريكا لا تدعم عملية تركية في شمال سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الإثنين، عدم دعم أي عملية عسكرية تشنها القوات التركية في شمالي سوريا، وذلك بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإطلاق عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

كما وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة للنظام التركي، وسط توقعات بشن الرئيس رجب طيب أردوغان هجوماً على شمال سوريا.



وقال ترامب عبر تغريدات على تويتر: "إذا فعلت تركيا أي شيء نعتبره (مجاوزاً للحدود) فسندمر اقتصادها تماماً".

وحذرت فرنسا تركيا من أي أفعال قد تتعارض مع مصالح التحالف المناهض لتنظيم داعش، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال شرق سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".