متظاهرو النجف العراقية ينهون احتجاجهم بعد اتفاق حكومي

جانب من المظاهرات في العراق

قالت وسائل إعلام عراقية، الإثنين، إنه جرى اتفاق بين المتظاهرين ومكتب رئيس الوزراء في النجف يقضي بإنهاء الاحتجاجات، فيما دعا فيه مجلس النواب العراقي بتخصيص جلسة غدا لبحث مطالب المتظاهرين وتلبيتها.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية، أن المتظاهرين اتفقوا على إنهاء الاحتجاجات مع مكتب رئيس الوزراء بعد أن توصلوا لاتفاق بشأن تنفيذ المطالب.

ورفعت قوات الأمن العراقية حظر التجوال في المحافظة السبت الماضي.

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ونقلت مواقع محلية عراقية عن المصدر الأمني قوله إن "القوات الأمنية المنتشرة في عموم النجف رفعت الحظر عن حركة سير المركبات بأنواعها".

والأربعاء الماضي، فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال في 6 مدن هي: النجف وبابل والناصرية والعمارة والحلة وذي قار، وذلك بعد احتجاجات كبيرة شهدتها تلك المحافظات.

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، أسفرت حتى الآن عن مقتل 105 وإصابة المئات، حسب إحصاءات غير رسمية.

وطالب المحتجون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.