الجيش الليبي لـ"العين الإخبارية": نسيطر على أكثر من ثلثي العزيزية

أعلن العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن القوات المسلحة تسيطر على أكثر من ثلثي منطقة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس.



وقال المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إن أكثر من ثلثي منطقة العزيزية تحت قبضة الجيش الليبي، لافتا إلى استمرار الاشتباكات بالمنطقة.

وصدر بيان لشعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، في وقت سابق اليوم الإثنين، يقول إن القوات المسلحة تتقدم في العزيزية بغطاء جوي يشرف عليه القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بشكل مباشر.

وحول أهمية المنطقة، شدد المحجوب علي أن السيطرة على العزيزية تؤدي لقطع التواصل مع مدينة غريان، التي تسيطر عليها المليشيات، ومن ثم السيطرة بشكل أكبر علي جنوب العاصمة من ناحية العزيزية، فضلا عن قطع التواصل بين المنطقة وغريان.





وبدا واضحا أن الجيش الليبي بدأ يوسع دائرة ضرباته ضد المليشيات؛ حيث يستهدف بغاراته الجوية مواقع لهم في سرت ومصراتة وطرابلس وغريان.

ويري مراقبون أن ذلك من أجل تشتيت المليشيات وإنهاك قواتها على أكثر من جهة، ومن ثم يشن الجيش كامل ضرباته على مدينة سرت أو غريان أولا ثم الاتجاه إلى العاصمة طرابلس.

ويلمح المحجوب لذلك، فيقول: "الجيش اليوم استهدف بوابة بورشادة التي تعد بوابة مدينة غريان".

وكانت شعبة الإعلام الحربي، قالت في وقت بيان سابق إن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارات على مواقع المليشيات في: قاعدة القرضابية العسكرية ومواقع أخرى داخل مدينة سرت، وغرفة عمليات تركية ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية مصراتة.

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كما استهدف سلاح الجو الليبي، وفقا للبيان، مخازن للأسلحة والذخائر للمليشيات بالقسم العسكري بقاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وعدد من مواقع وتمركزات المليشيات على تخوم العاصمة وتحديداً بمنطقة العزيزية ومنطقة خلة الفرجان، فضلا عن مواقع للمليشيات بمدينة غريان.





وقال البيان: "نسور الجو ينفذون كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة، وتم تحقيق كل المهام الموكلة إليهم بدقةٍ عالية".

وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذه المهام تأتي بمتابعة وإشراف مباشر من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ولفت البيان إلى أن أي تجمع أو تحرك مشبوهٍ سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي.

ويخوض الجيش الليبي منذ أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات، التي تسيطر عليها منذ سنوات، فضلا عن جماعة الإخوان المدعومة من تركيا.

ويوجه الجيش الليبي، منذ أيام، ضربات قاسية ضد تمركزات الطائرات التركية المسيرة التابعة للمليشيات في قاعدة معيتيقة والكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وأعلن الجيش الليبي، السبت، استهداف وتدمير منظومة تسيير وتوجيه الطيران التركي المسير في مدينة مصراته غربي ليبيا.

وأكد بيان لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، أن سلاح الجو استهدف ودمر في ضربة مباشرة منظومة تسيير وتوجيه الطيران التركي المسير -متنقلة- في الكلية الجوية بمصراتة.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال تصريحات تلفزيونية أمس: "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن قواتها الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية".