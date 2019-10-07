ظريف: #أمريكا محتل غير ذي صفة في #سوريا

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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة "محتل غير ذي صفة في سوريا" ودعا إلى احترام وحدة الأراضي السورية وذلك بعد‭ ‬أن فتح سحب واشنطن قواتها من شمال شرق سوريا الطريق فيما يبدو أمام هجوم تركي.

وكتب ظريف على تويتر "أمريكا محتل غير ذي صفة في سوريا - من غير المجدي التماس إذن الولايات المتحدة أو الاعتماد عليها لتحقيق الأمن".

وأضاف "تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب في سوريا لن ينجحا إلا من خلال احترام وحدة أراضيها وشعبها".