الان تتابع الديمقراطيون يصدرون مذكرة استدعاء لوزارة الدفاع والبيت الأبيض في قضية عزل ترامب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 7 أكتوبر 2019 7:30 م متابعات- الخليج 365 أصدرت الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، مذكرات استدعاء موجهة لوزارة الدفاع ومكتب الميزانية بالبيت الأبيض تحت مظلة التحقيقات لعزل الرئيس ترامب.

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