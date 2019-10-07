الإثنين 7 أكتوبر 2019
عبدالله عوض العوبثاني
علق الخبير والمحلل السياسي اليمني عبدالله عوض العوبثاني، على قدام فيسبوك على إغلاق جميع صفحات مؤسسة الفجر الإعلامية.
وقال في تصريحات خاصة، إن مؤسسة الفجر المستقلة تدافع عن قضايا الأمة العربية وما يهم المواطن العربي، وتنتقد الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة المدعومة من تركيا و قطر وإيران ، وتكشف مؤامرات أنظمة هذه الدول.
وأضاف بأن مؤسسة الفجر المصرية تدافع عن المشروع القومي العربي الذي تتزعمه مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وتقوم بدور توعوي للمواطن العربي بخطورة المشروع الذي يستهدف الأمة، وتوضح أدوار مصر والسعودية والإمارات في حماية الأمن القومي للأمة العربية ،وهو المشروع الذي يسعئ للنهوض بالإنسان العربي بعيدا عن التطرف وبعيدا عن الطائفية.
وقال بهذا التصرف أقدمت إدارة الفيسبوك على إجراء يجعل المواطن العربي يفقد مصداقيته في حيادية موقع التواصل الإجتماعي وقد يجعل المغادرين كثير لهذه المنصة الإجتماعية التي يفترض أن لا تنحاز لأطراف بعينها.
وإننا نعلن عن تضامننا مع مؤسسة الفجر للصحافة والطباعة والنشر وكافة الموظفين فيها والمواقع المرتبطة بها
وإدانتنا للإجراء المخالف للنظم والقوانين الذي أقدم عليه موقع فيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي رداً على "فيس بوك" : مؤسسة الفجر المصرية تدافع عن المشروع القومي العربي وتنتقد الجماعات المتطرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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