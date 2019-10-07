الرئيس العراقي يؤكد إستجابته لمطالب المحتجين المشروعة

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الرئيس العراقي

كتب متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، على الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، لافتاً إلى أن الأوضاع تعود تدريجيًا إلى طبيعتها .



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الإثنين، وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف والوفد المرافق له، حسبما ذكرت وكالة أنباء الاناضول .

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، استعرض المهدي الأوضاع الأمنية في أعقاب التظاهرات التي جرت خلال الأيام الماضية، وأكد ”استمرار الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة“.

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وأشار إلى ما رافق التظاهرات ”من خروج عن طابعها السلمي، وإلى عودة الأوضاع تدريجيًا إلى طبيعتها في بغداد والمحافظات“.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ”الاقتصاد العراقي عانى طويلًا من العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى الحروب والدمار، ونريد استخدام مواردنا وإنتاجنا ومصانعنا ونشجع الاستثمارات في العراق“، مشددًا على أن ”العراق يرغب بتطوير العلاقات مع روسيا على الصعد كافة“.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي: إن ”علاقات بلدينا قديمة ونعمل على تطويرها وزيادة مشاركة وحضور الشركات الروسية في الإعمار والاستثمار في مجالات النفط والغاز وتحديث مشاريع الطاقة الكهربائية، وتسهيل التبادل التجاري، وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة في ضوء المباحثات الجارية بين المسؤولين في البلدين“.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن التزام روسيا التام بدعم القوات المسلحة العراقية، واستمرار التعاون في الحرب ضد داعش، ودعم مركز بغداد لتبادل المعلومات، والتنسيق حول مختلف القضايا في المنطقة.