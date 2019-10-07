فرنسا تُحذِّر تركيا: لا لتهديد الحرب ضد «داعش» في سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تُحذِّر تركيا: لا لتهديد الحرب ضد «داعش» في سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)دعت فرنسا اليوم (الاثنين) تركيا إلى تجنب أي أفعال قد تتعارض مع مصالح التحالف المناهض لتنظيم داعش، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال شرق سورية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنه يجب محاكمة المتشددين المعتقلين في شمال شرق سورية، بمن فيهم المقاتلون الأجانب، حيث اقترفوا جرائمهم.
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