الدفاع المدني: نقل جثة مواطنة من عاليه إلى مستشفى قبرشمون الحكومي

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جثة امرأة من ​عاليه​ إلى "مستشفى ​قبرشمون​ الحكومي"، لافتةً إلى أنّه "تمّ نقل الجثّة بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصّة وإتمامهم الإجراءات القانونيّة اللازمة".

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