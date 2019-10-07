شهيب عرض مع جمعية انقاذ الطفل كيفية تسهيل تسجيل السوريين في المدراس

استقبل وزير التربية ​أكرم شهيب​، مدير وكالة التنميةالفرنسية "AFD" في ​لبنان​ أوليفر راي وقد خلال اللقاء البحث في المشاريع الثلاثة المشتركة التي تربط الوكالة بالوزارة، والهادفة الى تطوير كل من القطاع الأكاديمي العام و​التعليم المهني والتقني​ بالإضافة الى دعم وتطوير ​الجامعة اللبنانية​.

واكد شهيب "اهمية المشاريع التربوية والاكاديمية المشتركة بين ​الوكالة الفرنسية للتنمية​ و​وزارة التربية​"، مشددا على "ضرورة تنفيذها ضمن المهل المحددة من قبل الوزارة والوكالة".

كما اكد "ضرورة الإسراع في التحضير للمشروع المشترك المتعلق بتطوير الجامعة اللبنانية والذي بات اليوم في مراحل التخطيط الأخيرة".

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بدوره، اعرب راي عن "سعادته في تولي شهيب شخصيا مواكبة المشاريع التربوية المشتركة بين وزارة التربية في لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية ومتابعتها"، مؤكدا أن "التعاون هذا، ترجمة ل​سياسة​ حكومتي الداعمة للبنان، لا سيما القطاع التربوي فيه".

من جهة اخرى، اجتمع شهيب مع المدير العام لـ"جمعية انقاذ الطفل" اليسون زيلكوفيتس، وجرى البحث في كيفية تسهيل تسجيل ​الطلاب​ السوريين في المدراس اللبنانية، تحت قاعدة حق الجميع بالتعلم.

وأكد شهيب أن "سياسة الوزارة واضحة وتقضي بتأمين المقعد الدراسي لكل طالب علم"، مشيرا الى "إستعداد الوزارة التام للتعاون مع كل من يساندها في سياستها الهادفة الى ضمان التعليم للجميع".