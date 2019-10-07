وهاب: أخيرًا سقوط وهم الدويلة الكردية في الشمال السوري بعد قرار ترامب

أكّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "أخيرًا سقوط وهم الدويلة الكردية في ​الشمال​ السوري بعد قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الإنسحاب وما على ​الأكراد​ إلا العودة إلى حضن ​الجيش​ العربي السوري وإلا فالقتلة التركية الكبيرة آتية فهم في سباق مع الزمن، إعلان واضح بالعودة إلى كنف ​الدولة​ يحميهم".

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