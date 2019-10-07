الجراح تسلم من وفد الرابطة العربية للبحث العلمي درعا ودعوة لحضور المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي

التقى وزير الإعلام ​جمال الجراح​، في مكتبه في الوزارة، رئيسة "الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الإتصال" الدكتورة مي عبدالله ونائب الرئيس الدكتور هيثم قطب، حيث قدّما للجراح درع الرابطة، تقديرًا لدعمه للجمعية وللشباب والمؤتمرات العلميّة، وشكراه على دعمه لهم ومشاركته السنة الماضية في مؤتمر حول إشكاليّات المصطلح في علوم الاقتصاد، الّذي نظّمته الرابطة.

كما وجّه الوفد إلى الجراح، دعوةً لحضور المؤتمر الدولي حول "الذكاء الاصطناعي" الّذي يعقد الشهر المقبل في "بيت ​بيروت​"، ويشارك فيه نحو 75 أستاذًا وباحثًا من ​العالم العربي​، وهو برعاية محافظ بيروت ​زياد شبيب​.

يُشار إلى أنّ "الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الإتصال" هي رابطة بحثيّة تهتمّ بالبحوث العلميّة، وتضمّ أكثر من 500 عضو من مختلف ​الدول العربية​، والفرع الأساسي موجود في ​لبنان​.