تدابير سير يوم غد بسبب أعمال تحفير الإسفلت وإعادة تعبيد على جادة باريس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتكليف من ​بلدية بيروت​ بأعمال تحفير الإسفلت على جادة ​باريس​ بالقرب من فندق "ريفييرا"، وإعادة تعبيدها، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 من يوم غد الثلاثاء 8/10/2019، ولحين الإنتهاء. ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع وقوف السيارات على جانبي الطريق، وإلى تضييق المسلك من دون منع المرور"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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