رويترز: الحريري يعد بـ"إعلان طيب" اليوم بعد لقائه مع ولي عهد أبو ظبي

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس ​الحكومة اللبنانية​ ​سعد الحريري​ انه يعد بـ"إعلان طيب" اليوم بعد لقائه مع ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد آل نهيان.

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