قيومجيان على رأس وفد الى امستردام للمشاركة في مؤتمر mhpss

يشارك وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ على رأس وفد لبناني من عدد من الوزارات و​المجتمع المدني​ في ​مؤتمر​ Mental Health and Psychosocial Support in Emergencies Summit - mhpss، الذي انطلقت اعماله في امستردام حيث افتتحه وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ​سيغريد كاغ​.

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