شهيب: على الجامعات الخاصة الإلتزام حصرا بالقبض والتسعير بالليرة اللبنانية

شدّد وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "حماية عملتنا الوطنية ومصلحة طلابنا وأهاليهم تتطلَّب من ​الجامعات​ الخاصة في ظلّ الظروف الراهنة، الإلتزام حصرًا بالقبض والتسعير ب​الليرة اللبنانية​".

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