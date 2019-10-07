الخارجية السعودية تحذر من اتصالات نسبت لها تهدف للنصب والاحتيال

حذرت وزارة الخارجية السعودية من "اتصالات هاتفية نسبت لها، تهدف للنصب والاحتيال"، موضحةً أنه "تم تلقي شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفي وزارة الخارجية السعودية".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية السعودية إلى أن "المتصلين كانوا يطلبون دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية"، مؤكدةً أنه "لا علاقة لها بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة".
وطلبت من المواطنين والمقيمين بـ"ضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضد تلك الممارسات المشبوهة".
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