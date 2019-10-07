أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو أنه أجرى مكالمة هامة جدا بالنسبة لأمن إسرائيل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين"، مشيراً إلى "إنني اجتمعت معه قبل عدة أسابيع وبحثنا قضايا ذات أهمية لأمن دولة إسرائيل وهذه المكالمة أيضا مهمة لأمن إسرائيل".
ولفت إلى "إننا نواجه تحديات كبيرة من حولنا ولكننا نتمتع بتعاون وبتنسيق هام مع روسيا وهذا يعتبر حيويا بالنسبة لنا وسنواصل القيام بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: أجريت اتصالا هاتفيا هاما جدا مع بوتين بالنسبة لأمن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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