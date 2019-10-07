RT: الحكومة اليمنية و"الانتقالي الجنوبي" يقتربان من اتفاق لإنهاء المواجهة في عدن

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" للانباء بأن "الحكومة اليمنية و"الانتقالي الجنوبي" يقتربان من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على السلطة في عدن ويمنح القوات السعودية سيطرة مؤقتة على المدينة"، مشيرةً إلى أن "السعودية قدمت اقتراحا لضم المجلس إلى حكومة هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة".
وذكرت أن "هناك تقدما في محادثات جدة. والحوار لا يزال جاريا ويدور حول ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات"، مشيرةً إلى انه "قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام"، لافتةً إلى أن "وقف المواجهة في عدن، التي تسببت في فصم عرى التحالف، أمر ضروري قبل أن يرد التحالف رسميا على عرض الحوثيين وقف الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة على المدن السعودية شريطة أن يفعل التحالف نفس الشيء".
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