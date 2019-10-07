ترامب: إذا قامت تركيا بأي عمل أعتبره تجاوزا الحدود فسأدمر اقتصادها كما فعلت سابقا

شدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على "أنّني كما ذكرت بقوّة من قبل، هنا أنا أكرّر: إذا قامت ​تركيا​ بأيّ عمل اعتبَرتُه، بحكمتي العظيمة الّتي لا مثيل لها، خارج الحدود والمسموح، فسأقوم بتدمير ​اقتصاد​ تركيا بالكامل وطمسه؛ ولقد فعلت ذلك من قبل".

وركّز في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، على أنّه "عليهم، مع ​أوروبا​ وغيرها، أن يراقبوا أسر وعائلات مقاتلي تنظيم "داعش". لقد فعلت ​الولايات المتحدة الأميركية​ أكثر بكثير ممّا توقّعه أي شخص، بما في ذلك القبض على مئة بالمئة من الخلافة الإسلامية". ولفت إلى أنّه "حان الوقت الآن للآخرين في المنطقة، الّذين يتمتّعون ببعض الثروة الكبيرة، لحماية أراضيهم. الولايات المتحدة الأميركية عظيمة".