ظريف: إتفاقية أضنة تقدم إطارا لسوريا وتركيا من أجل تفاهمهما وإيران جاهزة للمساعدة

أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "تحقيق السلام ومحاربة الإرهاب في سوريا يحصلان فقط عبر احترام كامل أراضيها وشعبها"، مشيرًا الى أن "إتفاقية أضنة تقدم إطارًا لسوريا وتركيا من أجل تفاهمهما وإيران جاهزة للمساعدة".
وشدد ظريف على أن "أميركا دولة محتلة غير ذات صفة في سوريا ولا جدوى من الحصول على موافقة منها أو الوثوق بها لتوفير الأمن".
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