ظريف: إتفاقية أضنة تقدم إطارا لسوريا وتركيا من أجل تفاهمهما وإيران جاهزة للمساعدة

أكّد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "تحقيق السلام ومحاربة الإرهاب في ​سوريا​ يحصلان فقط عبر احترام كامل أراضيها وشعبها"، مشيرًا الى أن "إتفاقية أضنة تقدم إطارًا لسوريا و​تركيا​ من أجل تفاهمهما وإيران جاهزة للمساعدة".

وشدد ظريف على أن "​أميركا​ دولة محتلة غير ذات صفة في سوريا ولا جدوى من الحصول على موافقة منها أو الوثوق بها لتوفير ​الأمن​".