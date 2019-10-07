قوات الأمن في رواندا قتلت 19 شخصا كانوا ضمن مجموعة شنت هجوما داميا بمتنزه وطني

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "متحدثًا باسم الشرطة في ​رواندا​ أعلن أنّ قوات الأمن قتلت 19 شخصًا كانوا ضمن مجموعة شنّت هجومًا داميًا في متنزه وطني يَعرض على السائحين فرصة مشاهدة الغوريلا الجبلية المعرضة لخطر الانقراض، في منطقة موسانزي شمال البلاد. ولفت إلى أنّه تمّ اعتقال خمسة آخرين، وأنّ تعقّب الجناة مازال جاريًا".

وكانت رواندا قد شهدت في الماضي تسلّل مقاتلين من جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من قواعدهم في شرق جمهورية ​الكونغو الديمقراطية​. وتتألّف تلك الجماعة من جنود روانديين سابقين وقوات من "الهوتو" فرّوا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية الّتي شهدتها رواندا في عام 1994.