المعارضة بجنوب السودان: نرفض تشكيل الحكومة الانتقالية إذا لم يتم حل القضايا العالقة

أعلنت القيادية بالمعارضة المسلحة في دولة ​جنوب السودان​، أنجلينا تينج، "رفض المعارضة ​تشكيل الحكومة​ الانتقالية الجديدة حال عدم التوصّل إلى حلّ لقضية الترتيبات الأمنيّة وعدد الولايات وحدودها".

وشدّدت في حديث صحافي، على "أنّنا لا نريد أن نكون جزءًا من حكومة تتجاهل تلك القضايا"، لافتةً إلى أنّ "الجهات الموقّعة على اتفاق السلام في الحكومة والمعارضة فشلت في تدريب القوات المشتركة لجنوب السودان، وقد مضى الزمن المحدّد لذلك في اتفاق السلام، والآن تبقى شهر واحد على تكوين الحكومة، وهي فترة غير كافية لتدريب الجيش بصورة مهنيّة".

وانتقدت تينج "غياب دور الوساطة والجهات الضامنة لتنفيذ اتفاقية السلام، وخصوصًا الهيئة الحكوميّة للتنمية في شرق ​إفريقيا​ (إيغاد)".