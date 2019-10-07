أكد مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ لوكالة "​رويترز​" أن "​الولايات المتحدة​ لا تدعم العملية التركية المرتقبة في ​سوريا​، إلا أنها لن تتحرك عسكريا لوقف ​تركيا​"، موضحا أن "​أميركا​ سحبت قوات صغيرة فقط من المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بخارجية أميركا: لن نتحرك عسكريا لوقف العملية التركية بسوريا لكننا لا ندعمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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